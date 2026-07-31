BBP'li başkan sinirlenince tapunun önünü kazdırdı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Belediye Başkanı İrfan Püsküllü ile Tapu ve Kadastro Müdürlüğü personeli arasında yaşandığı öne sürülen tartışmanın ardından belediye ekiplerinin Tapu Müdürlüğü binası önünde gerçekleştirdiği çalışma kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

KIZINCA KAZDIRDI

İddiaya göre 28 Temmuz'da Hendek Tapu Müdürlüğü'nde bazı işlemler için bulunan Belediye Başkanı İrfan Püsküllü ile Tapu ve Kadastro personeli arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından Hendek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin iş makineleriyle Tapu Müdürlüğü binası ve otopark girişinin bulunduğu alanda kazı çalışması yaptı. Mesai bitiminde kurum çalışanları ile işlem için binada bulunan vatandaşların araçları çıkarmakta güçlük yaşadığı, bölgede kısa süreli aksaklık meydana geldiği görüldü.

MHP'DEN TEPKİ

Olayın ardından MHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Alkaş yazılı bir açıklama yayımladı.

Alkaş, kamuoyuna yansıyan iddiaların yalnızca bir belediye başkanının tavrını değil, kamu yönetimi anlayışını ve kamu kaynaklarının kullanımını da sorgulattığını belirtti. Açıklamada, Tapu Müdürlüğü'nde yaşanan tartışmanın ardından devlet memurlarına evrak fırlatıldığı ve belediye ekiplerine kurum girişinin kazdırıldığı yönündeki iddiaların doğru olması halinde bunun kabul edilemeyeceği ifade edildi.

MHP Sakarya İl Başkanlığı, ilgili kurumlara çağrıda bulunarak iddiaların gecikmeden araştırılmasını, varsa kamu zararının tespit edilmesini ve sorumlular hakkında hukuki sürecin işletilmesini istedi.

HENDEK BELEDİYESİ İDDİALARI REDDETTİ

MHP'nin açıklama yaptığı günün akşam saatlerinde Hendek Belediyesi de yazılı bir açıklama yayımladı.

Belediye, kamuoyunda tartışma konusu olan Başpınar Mahallesi 1146. Sokak'taki çalışmanın, önceden planlanan program kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile koordineli yürütülen kaldırım ve durak yenileme çalışmalarının bir parçası olduğunu savundu.

Açıklamada, planlı hizmet çalışmalarının farklı iddialarla ilişkilendirilmesinin gerçeği yansıtmadığı savunularak, belediye çalışmalarının kamu yararı gözetilerek sürdürüldüğü ifade edildi. Belediyenin ayrıca gerçeğe aykırı olduğu değerlendirilen haber ve paylaşımlar hakkında hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

SENDİKADAN TEPKİ

Olayın ardından 30 Temmuz'da Bayındır Memur-Sen de yazılı bir açıklama yaptı.

Sendika, Tapu Müdürlüğü personeli ile belediye başkanı arasında yaşandığı öne sürülen tartışmanın ardından belediyeye ait iş makineleriyle kurum girişinin kazıldığı ve kamu hizmetinin fiilen engellendiği yönündeki iddiaların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Açıklamada, kamu görevlilerinin görevlerini kanunlardan aldığı yetkiyle yerine getirdiği vurgulanırken, hiçbir kamu çalışanının görevini yaptığı gerekçesiyle baskıya maruz bırakılamayacağı ifade edildi. Bayındır Memur-Sen, olayın tüm yönleriyle şeffaf ve tarafsız şekilde soruşturulmasını, sorumlular hakkında gerekli idari ve adli işlemlerin yürütülmesini talep ederek sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.