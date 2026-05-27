Bayramın ilk günü güneş ısıtacak: Yağışlar yer yer etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Kurban Bayramı’nın birinci günü için yayımladığı veriler, yurdun büyük bölümünde bayrama güneşli bir hava durumunun eşlik edeceğini gösterdi. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artması beklenirken, yağışlı sistemin etki alanı daralarak yerel geçişler şeklinde kendini gösterecek.

BAYRAMIN İLK GÜNÜ GÜNEŞ ISITACAK

Meteoroloji’nin günlük değerlendirmelerine göre, Türkiye bayram sabahına parçalı ve az bulutlu bir gökyüzüyle uyandı.

Bayramın ilk saatlerinde ülke genelinde yağış öngörülmezken, güneşin etkisiyle sıcaklıklar yükselişe geçti. Tahminlere göre sıcaklık artışı özellikle kuzey ve iç kesimlerde 4 dereceye kadar hissedilecek.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi, açık hava aktiviteleri ve bayram ziyaretleri için uygun bir atmosfer sağlayacak.

YAĞIŞLAR YER YER ETKİLİ OLACAK

Günün ilerleyen saatlerinde ise hava durumu saat saat değişkenlik gösterecek. Meteoroloji’nin paylaştığı haritalara göre yağış yer yer etkili olacak.

İşte saat saat beklentiler:

Öğle Saatleri (12:00-18:00): Güneşli hava yerini yerel bulutlanmalara bırakacak. Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Denizli, Osmaniye, Niğde, Kahramanmaraş ve Kastamonu çevresinde sağanak bekleniyor. Ayrıca İzmir, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri ile Ankara’nın kuzey çevreleri, Bolu’nun güneyi ve Çankırı’nın batısında yerel gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.

Akşam Saatleri (18:00-24:00): Yağışlı kütleler etkisini azaltarak yurdun güneybatısına (Muğla, Burdur, Isparta hattı) ve kuzeydoğusuna (Erzurum, Kars, Ardahan) doğru kayacak. İç Anadolu ve Marmara genelinde ise bulutlar dağılarak hava tekrar açacak.

Gece Yarısı (00:00-06:00): Yağmur bulutları yurdun büyük bölümünden çekilecek. Sadece Doğu Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneydoğu sınırında çok sınırlı alanlarda yerel geçişler görüldükten sonra sistem etkisini yitirecek.

Yetkililer, yerel olarak gerçekleşecek gök gürültülü sağanak yağışlar sırasında oluşabilecek olumsuzluklara karşı ilgili bölgelerdeki vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ DİKKAT!

Bayramın ikinci günü yurt genelinde yağışların etkili olması bekleniyor. Ayrıca mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren azalarak, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Bursa'nın güneyi ve Balıkesir'in doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi ile İzmir, Aydın ve Muğla’nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile akşam saatlerinden sonra Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Niğde, Konya'nın batısı, Kayseri'nin güneyi ve Ankara'nın kuzeyi ile Çankırı'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevreleri ile Bolu'nun güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum çevreleri ile Erzincan'ın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batısı güneydoğudan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde açıkları 6; Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, sabah ve öğle saatlerinde kuzeyi ile akşam saatlerinden itibaren geneli kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerinde Doğu Akdeniz’in doğusu 2,5 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,50 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.