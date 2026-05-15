Bayramda yola çıkacakları uyardı: Önlemleri açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili süresince kara yollarında yaşanacak trafik yoğunluğuna karşı alınan kapsamlı tedbirleri paylaştı. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve saha ekiplerinin 7/24 esasına göre görev yapacağını belirten Uraloğlu, sürücülerin güvenli seyahat etmesi için tüm teknik ve fiziki hazırlıkların tamamlandığını duyururken vatandaşları da kurallara uymaları konusunda uyardı.

BAYRAMDA YOLA ÇIKACAKLARI UYARDI

Vatandaşların huzur içinde seyahat etmesi için kurallara uyulmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, trafik güvenliğinin ortak bir sorumluluk olduğunu hatırlattı. Sürücüleri; hız sınırlarına uymaları, emniyet kemeri kullanmaları ve sürüş sırasında cep telefonu kullanmamaları konusunda uyardı.

Tatil gidiş ve dönüşlerinde aynı günlerde oluşan yoğunluğun trafik yükünü artırdığına dikkat çeken Uraloğlu, sürücülerin yol daralması veya heyelan riski bulunan kesimlerdeki uyarı levhalarına hassasiyet göstermesini istedi.

Bakan ayrıca, vatandaşların güncel yol durumunu Karayolları Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden takip edebileceğini sözlerine ekledi.

ÖNLEMLERİ AÇIKLADI

Bakan Uraloğlu, bayram dönemi için ulusal kara yolu ağında yapılan planlamaları detaylandırdı. Yoğun güzergahlarda "turuncu ekiplerin" kesintisiz görev yapacağını belirten Uraloğlu; 18 bölge müdürlüğü, 123 şube şefliği ve tünel bakım birimleri dahil tüm noktaların denetim altında olacağını ifade etti.

Trafik akışını rahatlatmak amacıyla, devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına zorunlu olmadıkça ara verileceğini açıklayan Bakan, Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Merkezi üzerinden kritik noktaların sensör ve kameralarla anlık takip edileceğini kaydetti.

Ayrıca kara yolu ağındaki trafik işaret levhaları, oto korkulukları ve sinyalizasyon sistemlerindeki eksikliklerin giderildiğini, görünürlüğü azalan tabelaların yenilendiğini ve su taşkını riski olan bölgelere gerekli uyarıların yerleştirildiğini bildirdi. (DHA)