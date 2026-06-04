Bayramda balık tutarken nehre düştü: 8 gün sonra cansız bedenini dalgıçlar çıkardı
Kahramanmaraş'ta, 62 yaşındaki Sekman Aktaş Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde balık tutarken Ceyhan Nehri'ne düştü. Aktaş'ın arama çalışmaları 8 gündür devam ediyordu, 8’inci gününde cansız bedenine ulaşıldı.
Kahramanmaraş'ta, 62 yaşındaki Sekman Aktaş Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde balık tutarken Ceyhan Nehri'ne düştü. 8 gündür arama çalışmaları devam eden Sekman Aktaş'ın cesedi bulundu.
Onikişubat ilçesi kırsal Sarıgüzel Mahallesi Savruk Şelalesi bölgesinde meydana gelen olayda, bayramın ikinci günü ailesiyle piknik yapmaya giden Sekman Aktaş, balık tutarken dengesini kaybedip Ceyhan Nehri'ne düştü.
BEDENİNİ DALGIÇLAR ÇIKARDI
İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye sualtı arama kurtarma timi, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Arama çalışmalarının 8’inci gününde Aktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sekman Aktaş'ın cansız bedeni dalgıçlar tarafından sudan çıkarılarak otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)