Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Bayramda balık tutarken nehre düştü: 8 gün sonra cansız bedenini dalgıçlar çıkardı

Bayramda balık tutarken nehre düştü: 8 gün sonra cansız bedenini dalgıçlar çıkardı

Kahramanmaraş'ta, 62 yaşındaki Sekman Aktaş Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde balık tutarken Ceyhan Nehri'ne düştü. Aktaş'ın arama çalışmaları 8 gündür devam ediyordu, 8’inci gününde cansız bedenine ulaşıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Bayramda balık tutarken nehre düştü: 8 gün sonra cansız bedenini dalgıçlar çıkardı
Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta, 62 yaşındaki Sekman Aktaş Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde balık tutarken Ceyhan Nehri'ne düştü. 8 gündür arama çalışmaları devam eden Sekman Aktaş'ın cesedi bulundu.

Onikişubat ilçesi kırsal Sarıgüzel Mahallesi Savruk Şelalesi bölgesinde meydana gelen olayda, bayramın ikinci günü ailesiyle piknik yapmaya giden Sekman Aktaş, balık tutarken dengesini kaybedip Ceyhan Nehri'ne düştü.

Diyarbakır'da hastaneden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası aranıyorDiyarbakır'da hastaneden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası aranıyor

BEDENİNİ DALGIÇLAR ÇIKARDI

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye sualtı arama kurtarma timi, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmalarının 8’inci gününde Aktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sekman Aktaş'ın cansız bedeni dalgıçlar tarafından sudan çıkarılarak otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kahramanmaraş Kayıp Ölüm
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro