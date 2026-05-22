Bayram temizliği için çıktığı camdan düşüp hayatını kaybetti

Siirt’te bayram hazırlığı yapan 43 yaşındaki Nesrin Uğurel, oturduğu apartmanın 5. katında cam silerken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Talihsiz kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Siirt’in Yeni Mahalle semtinde sabah saatlerinde meydana gelen feci olayda, bayram temizliği yapan bir kadın hayatını kaybetti. 5. kattaki evinin penceresine çıkan Nesrin Uğurel, cam sildiği esnada dengesini kaybederek boşluğa düştü. Beton zemine düşen kadın, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

DENGESİNİ KAYBEDEREK 5. KATTAN BETONA DÜŞTÜ

Olay, Yeni Mahalle 1520 Sokak üzerindeki bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yaklaşan bayram öncesi evinde temizlik yapan 43 yaşındaki Nesrin Uğurel, pencere camlarını silmek için 5’inci kattaki dairesinin penceresine çıktı.

Temizlik sırasında dengesini kaybeden Uğurel, metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde, Nesrin Uğurel’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Uğurel’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti ve otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emniyet güçleri, mahallede büyük üzüntüye yol açan olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. (DHA)

Siirt Bayram Temizlik
