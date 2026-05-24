Bayram tatili için gittiği Giresun'da akıntıya kapılarak öldü: Amca aranıyor!

Bayram tatili için Giresun'a gelen amca ve yeğen akıntıya kapıldı. 24 yaşındaki Sedat Çelik'in cansız bedenine ulaşılırken, aynı adı taşıyan amcasını arama çalışmaları ise devam ediyor.

Giresun’da balık avlarken akıntıya kapılan yeğeni hayatını kaybeden, kendisi ise kaybolan Sedat Çelik’i arama çalışmaları sürüyor.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Yağlıdere ilçesi Kanlıca köyünde meydana geldi. Yağlıdere Deresi’ne inerek saçma ile balık avlamak isteyen Sedat Çelik ile aynı ismi taşıyan 24 yaşındaki yeğeni Sedat Çelik, akıntıya kapılıp kayboldu.

5 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 saat sonra yeğen Sedat Çelik’in dere kıyısında taşlık alanda cansız bedeni bulundu.

Ekipler tarafından vinç ile kıyıya çıkarılan Çelik’in cenazesi, otopsisi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Gece ara verilen amca Sedat Çelik’i arama çalışmaları, günün ilk ışıklarıyla tekrar başladı. AFAD koordinesinde yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine, AFAD, UMKE, AKUT, İHH, itfaiye ve jandarmadan yaklaşık 100 personel katıldı.

Giresun’dan 5 dalgıcın yanı sıra Samsun’dan görevlendirilen 4 dalgıcın da çalışmalara destek verdiği, bölgede dron destekli arama faaliyetlerinin sürdürüldüğü aktarıldı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ İÇİN GELMİŞLER

Amca ve yeğenin Kurban Bayramı tatili için kısa süre önce İstanbul’dan memleketleri Giresun’a geldikleri öğrenildi. (DHA)

