Bayram tatili için 1506 ilave uçuş planlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında artacak yolcu yoğunluğuna karşı hava yolu şirketleri tarafından ilave seferler planlandığını açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Uraloğlu, vatandaşların bayram süresince ailelerine, yakınlarına ve memleketlerine daha rahat ulaşabilmesi amacıyla hava yolu taşımacılığında kapasite artışına gidildiğini belirtti.

Uraloğlu, "Bayram döneminde oluşacak yoğunluğu karşılamak amacıyla hava yollarımız operasyonel planlamalarını yaptı. Hava yolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs-3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam bin 506 ilave uçuş planlandı" ifadelerini kullandı.

İÇ HATLARDA BİN 214, DIŞ HATLARDA 292 UÇUŞ PLANLANDI

Planlanan ilave seferlerin 1214’ünün iç, 292’sinin ise dış hatlarda düzenleneceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, özellikle yoğun talep görülen destinasyonlarda hava yolu kapasitesinin artırıldığını belirtti. Hava yollarının operasyonel planlamalarının yakından takip edildiğine değinen Bakan Uraloğlu, "Yolcu talebine göre hava yolu taşımacılarımız ilave kapasite değerlendirmelerine devam edecek" açıklamasında bulundu.

