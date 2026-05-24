Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Bayram öncesi 4.5 milyonluk baskın! Tarihi geçmiş ürünleri piyasaya süreceklerdi

Bayram öncesi 4.5 milyonluk baskın! Tarihi geçmiş ürünleri piyasaya süreceklerdi

Aydın'da tarihi geçmiş ürünlerin üzerindeki bilgileri silip yeniden tarih basan işletmeye baskın yapıldı. Yaklaşık 4,5 milyon TL değerindeki ürünlere el konuldu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Bayram öncesi 4.5 milyonluk baskın! Tarihi geçmiş ürünleri piyasaya süreceklerdi

Aydın’da bayram öncesi tarihi geçmiş ürünlere yeni tarih basılan depoya baskın düzenlendi. Operasyonda, yaklaşık 4,5 milyon liralık ürün ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yaklaşan Kurban Bayramı ve yaz tatili nedeniyle yoğunlaşacak nüfusu hedef alarak tarihi geçmiş ürünlere yeni tarih basılıp piyasaya sürüldüğü tespit edilen Söke ilçesi Gölbent Mahallesi'ndeki bir işletmeye, önceki gün operasyon düzenlendi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

İşletmenin deposunda 1 üretim kodlama makinesi ve 2 kodlama aparatı 394 etiket, 5 aseton, 2 sprey boya, 2 zımparalı eldiven, 5 zımpara, çeşitli marka ve gramajlarda son kullanma tarihi geçmiş, 3 bin 124 mısır/fasulye konservesi, 114 bin ketçap, 120 turşu, 700 krema, 400 sos ele geçirildi.

Bayram öncesi 4.5 milyonluk baskın! Tarihi geçmiş ürünleri piyasaya süreceklerdi - Resim : 2

Kocaeli'de durdurulan tırdan 1 milyon sentetik ecza hap çıktı: 7 gözaltıKocaeli'de durdurulan tırdan 1 milyon sentetik ecza hap çıktı: 7 gözaltı

PİYASA DEĞERİ 4,5 MİLYON TL

Ayrıca, 294 adet üzerine yeni son kullanma tarihi basılmış, 173 adet de son kullanma tarihi silinmiş mısır/fasulye konservesi ve 40 adet 2 bin 620 gramlık tarihi geçmiş ve silinmiş konserve bulundu.

Piyasa değeri yaklaşık 4,5 milyon TL olarak ürünlere el konulurken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)

Bayram öncesi 4.5 milyonluk baskın! Tarihi geçmiş ürünleri piyasaya süreceklerdi - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Aydın Operasyon Kurban Bayramı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro