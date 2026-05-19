Bayraklarla havalanacaklardı: Kapadokya’da 19 Mayıs balon turu iptal edildi

Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balonu turlarına geçici bir ara verildi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel hazırlıklar yapan ekipler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) değerlendirmesi sonrasında uçuşları iptal etmek zorunda kaldı.

3 GÜNDÜR UÇUŞ YAPILAMIYOR

Nevşehir ve çevresinde bir süredir aralıklarla etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar, bölgenin en önemli turizm aktivitelerinden biri olan sıcak hava balonu turları olumsuz etkiledi. Kapadokya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini gökyüzünden izlemek isteyen turistleri ağırlayan balon turları, 17 Mayıs'tan beri hava durumları sebebiyle gerçekleştirilemiyor.

19 MAYIS HAZIRLIKLARI YARIM KALDI

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün anlamlı bir uçuş planlanıyordu. Bayram coşkusunu gökyüzüne taşımak için sepetlerine Türk bayrakları asarak havalanmaya hazırlanan balonlar, sabah gün doğumu vaktinde Göreme beldesindeki uçuş alanlarına sevk edildi.

Ancak hava şartları bu özel uçuşa izin vermedi.

İPTAL EDİLDİ

Kapadokya bölgesindeki uçuş güvenliği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğü tarafından sabah saatlerinde yapılan anlık değerlendirmelerin ardından, hava koşullarının uçuş güvenliğini tehlikeye atacağı tespitiyle turlar iptal edildi.

Alanda umutla bekleyen ekipler, iptal kararının kesinleşmesiyle birlikte araçlarına yükledikleri balonlarla sahadan ayrıldı.

Balon turlarının hava koşullarının normalleşmesinin ardından yeniden bölge semalarını renklendirmesi bekleniyor.

YILDA ORTALAMA 220 GÜN UÇUŞ YAPILABİLİYOR

Bölgedeki sıcak hava balonu turları, coğrafi şartlar ve rüzgar dengesi elverdiği sürece yılda ortalama 220 gün gerçekleştirilebiliyor. Turların yeniden başlayabilmesi ve Kapadokya semalarının tekrar renklenmesi tamamen hava koşullarının normalleşmesine ve SHGM'den gelecek izine bağlı.