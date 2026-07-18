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Halk TV Türkiye Batman'ın 'trözi'si tezgahlara geldi: Kilosu 100 liraya kadar çıktı

Batman'ın 'trözi'si tezgahlara geldi: Kilosu 100 liraya kadar çıktı

Gercüş ilçesinde tamamen organik ve ilaçsız yetiştirilen acurun hasadı başladı. Yörede 'trözi' olarak bilinen acurlar, kilosu 50 ile 100 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

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Batman'ın 'trözi'si tezgahlara geldi: Kilosu 100 liraya kadar çıktı

Batman'ın Gercüş ilçesinde yaz mevsimiyle birlikte bostanlarda yetişen acurların hasadı başladı. Yörede 'trözi' adıyla bilinen acurlar, sabahın erken saatlerinde tarlalardan toplanarak pazara getiriliyor. Kalitesine ve boyutuna göre kilosu 50 ile 100 lira arasında alıcı bulan acurlar hem yemeklik hem de turşuluk olarak tüketiliyor.

Batman'ın 'trözi'si tezgahlara geldi: Kilosu 100 liraya kadar çıktı - Resim : 1

TÜRKİYE'DEN AVRUPA'YA TURŞUSU GİDİYOR

Pazarda satış yapan Veysel Alev, acurun yemeklik ve turşuluk olmak üzere iki farklı şekilde tüketildiğini belirterek ürünün yurt dışına da ulaştığını söyledi. Alev, "Tamamen organiktir. Biz bunu tarladan getiriyoruz, pazarda satıyoruz. Kilosu yerine göre 100 liradır, yerine göre 50 liradır. Hem yemektir hem turşudur, çok lezzetlidir. Türkiye'nin her yerine gidiyor, Avrupa ülkelerine bile gidiyor turşusu" dedi.

Batman'ın 'trözi'si tezgahlara geldi: Kilosu 100 liraya kadar çıktı - Resim : 2

İLAÇSIZ VE SUSUZ YETİŞİYOR

Üretici Rıdvan Korkut ise acurları tamamen organik, ilaçsız ve susuz yetiştirdiklerini belirterek, "Tarladan organik, ilaçsız, susuz yetiştirdiğimiz acurlarımızı toplayıp, kovaya bırakıyoruz. Götürüp kasalara yerleştiriyoruz ve pazara sunuyoruz. Vatandaşlar da gelip taze taze alıyorlar. Çok güzel, lezzetli bir ürünümüzdür" diye konuştu.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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