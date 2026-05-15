Batman'da feci kaza: Hem yaya hem sürücü öldü
Batman'da bir motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü ile yaya hayatını kaybetti.
Batman Petrol mahallesinde meydana gelen olayda 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü henüz kimliği belirlenemeyen bir yayaya çarptı. 2 kişinin de yaralandığı olayda hastanedeki tüm çabalara rağmen sürücü ve yaya hayatını kaybetti.
22 YAŞINDAKİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YAYAYA ÇARPTI
Batman'ın Petrol Mahallesi TPAO Bulvarı'nda akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. 22 yaşındaki Muhammed Ç. yönetimindeki 47 ADY 288 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği belirlenemeyen bir yayaya çarptı.
YARALILAR HASTANEDE KURTARILAMADI
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ve yaya, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ancak yaralılar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
(AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi