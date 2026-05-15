Batman'da feci kaza: Hem yaya hem sürücü öldü

Batman Petrol mahallesinde meydana gelen olayda 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü henüz kimliği belirlenemeyen bir yayaya çarptı. 2 kişinin de yaralandığı olayda hastanedeki tüm çabalara rağmen sürücü ve yaya hayatını kaybetti.

Batman'ın Petrol Mahallesi TPAO Bulvarı'nda akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. 22 yaşındaki Muhammed Ç. yönetimindeki 47 ADY 288 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği belirlenemeyen bir yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ve yaya, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ancak yaralılar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

