Batman'da erkek dehşeti: Hamile kadın vuruldu bebeğini kaybetti

Batman'da Bayındır Mahallesi Cizre Bulvarı'nda meydana gelen olayda, 7,5 aylık hamile Y.K. (26), dini nikahlı eşi A.R.S'nin (34) kullandığı hafif ticari araç ile seyir halindeyken eski kocası A.K'nin (34) silahlı saldırısına uğradı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI, BEBEĞİNİ KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Y.K., karnındaki bebeğini kaybetti. Kadının sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

FAİL KAÇTI, ARACI TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Saldırının ardından olay yerinden kaçan A.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin izini sürerken, kullandığı hafif ticari aracın Siirt'in Kurtalan ilçesindeki bir kömür sahasında terk edilmiş halde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(AA)