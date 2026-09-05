Başkentte uyuşturucu ve fuhuş operasyonu! Gözaltına alınanlar var
Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik başlatılan soruşturmada 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik başlatılan soruşturmada 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, sabah saatlerinde düğmeye basılan eş zamanlı operasyonlarla şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri sürdürülüyor.
BAŞSAVCILIKTAN EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma dosyası çerçevesinde, suça karıştığı tespit edilen toplam 21 şüpheli mercek altına alındı.
Yürütülen hukuki süreç neticesinde şüphelilerin yakalanması amacıyla bu sabah saatlerinde düğmeye basıldı ve kolluk kuvvetleri tarafından eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.
14 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Şüphelilerin ikametlerinde arama ve el koyma işlemi yapılmasına da karar verilirken, operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.
Açıklamada, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik soruşturma işlemlerinin çok yönlü şekilde devam ettiği bildirildi.
Emniyet birimlerinin sahadaki çalışmaları ve soruşturmanın detaylarına ilişkin süreç devam ediyor.