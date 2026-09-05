Halk TV Türkiye Başkentte uyuşturucu ve fuhuş operasyonu! Gözaltına alınanlar var

Başkentte uyuşturucu ve fuhuş operasyonu! Gözaltına alınanlar var Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik başlatılan soruşturmada 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı.