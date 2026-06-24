Başkentte hastanelere de NATO tedbiri! Yoğunluğu azaltmak için muayene süresi uzatıldı

NATO Zirvesi öncesi Ankara'da adeta olağanüstü hal ilan edildi. Alınan tedbirler kapsamında hastanelerdeki randevu sürelerinin de uzatıldığı ortaya çıktı. Randevu sürelerinin 5 dakikadan 20 dakikaya çıkarılmasının ardından randevu sayıları da azaltılmış oldu. Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Hulusi Sabri Dokuzoğuz, “Bu üstü kapalı bir sıkı yönetimdir. İnsanlara karşı sokağa çıkma yasağıdır” diyerek duruma tepki gösterdi.

Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu, NATO Zirvesi kapsamında sağlık hizmetlerinde yapılan düzenlemelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sabri Dokuzoğuz’un okuduğu açıklamada, yıllardır devlet hastanelerinde uygulanan 5 dakikalık muayene sürelerinin nitelikli sağlık hizmeti sunumu için yetersiz olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve ATO’nun uzun süredir hastalara daha fazla zaman ayrılması için mücadele ettiği belirtilerek, mevcut uygulamanın hastanın şikâyetlerinin dinlenmesi, muayene edilmesi, önceki sağlık kayıtlarının incelenmesi, tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygun tedavinin planlanması açısından yeterli olmadığı ifade edildi. Ayrıca randevusuz başvuran hastaların da poliklinik hizmetlerine dahil edilmesi yönündeki baskının hekimlerin iş yükünü artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, hekimlerin yıllardır dile getirdiği “5 dakikada sağlık olmaz” uyarısına rağmen taleplerinin karşılık bulmadığı ifade edilirken, NATO Zirvesi kapsamında yapılan düzenlemelerle muayene sürelerinin uzatılmasının dikkat çekici olduğu vurgulandı.

“Hastalarımıza 20 dakika ayırmak istiyoruz” taleplerinin bugüne kadar dikkate alınmadığı belirtilen açıklamada, 20 dakikalık muayene süresinin siyasi bir ayrıcalık değil, bilimsel ve mesleki gereklilik olduğu savunuldu.

Açıklamanın sonunda ise NATO Zirvesi nedeniyle yapılan düzenlemenin, daha uzun muayene sürelerinin uygulanabilir ve gerekli olduğunun göstergesi olduğu belirtildi. ATO, Sağlık Bakanlığı’nın halkın hastanelere erişimini kısıtlayan uygulamaları hasta ve hekimlerin aleyhine planlamadığına inandıklarını belirterek, nitelikli sağlık hizmeti için kalıcı düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.

"ÜSTÜ KAPALI BİR SIKI YÖNETİM"

Cumhuriyet'teki habere göre Dokuzoğuz, basın açıklamasının ardından NATO Zirvesi için muayene sürelerinin uzatılmasına ilişkin şöyle konuştu:

“Tabii öyle. 20 dakikada bir muayene ederseniz, 5 dakikada bir muayeneye göre hastane yollarına düşen insan sayısı 4’te 1’e düşecektir. Bu üstü kapalı bir sıkı yönetimdir. İnsanlara karşı sokağa çıkma yasağıdır ve bunu da sevimli sunmak için her hastaya 20 dakika muayene gibi sunmaya çalışıyorlar. 3 gün sonra tekrar 5 dakikaya düşeceğiz. Keşke olmasa ama bundan eminiz.”