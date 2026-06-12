Başkentte 'Daltonlar' ve 'Çirkinler' alarmı! AKP'li iş insanlarına kurşunlu gözdağı

Başkent Ankara’da “Çirkinler” ve “Daltonlar” adlı suç gruplarının AKP'ye yakın iş insanlarına yönelik tehdit ve silahlı saldırılar gerçekleştirdiği iddiaları gündeme geldi.

İddialara göre, bazı bölgelerde bulunan iş yerlerine yönelik silahlı saldırılar gerçekleştirildi. Ayrıca çeşitli iş insanlarına tehdit içerikli mesajlar gönderildiği belirtildi.

T24'ten Tolga Şardan'ın aktardığına göre bir emlak ofisine yönelik olayda, büyük bir şirkette çalışan personele cep telefonları üzerinden “zamanınız doluyor” ifadelerinin yer aldığı tehdit mesajları gönderildi. Aynı iş yerine daha sonra siyah çelenk bırakıldı ve silahlı saldırı düzenlendi.

"SOKAĞIN PAYI"NI İSTEDİLER!

Şardan, Daltonlar adına gönderildiği öne sürülen bir mesajla, aktif siyasette görev yapan önemli bir siyasetçinin eşi ve oğlunun tehdit edildiğini de aktardı. Söz konusu mesajlarda “sokağın payı” adı altında para talep edildi.

Tehdit mesajları alan iş insanlarının büyük bölümünün AKP’ye yakın olduğu öğrenildi.

Tolga Şardan'ın köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

"'Çirkinler' ve 'Daltonlar' adlı suç grupları, başkentte tehdit ve kurşunlama yapmaya başladı.

Savcılık ve polis kısa süre önce bir operasyon yaptı Çirkinler grubuna yönelik. Tutuklamalar var. Ancak, bu soruşturma, faaliyetlerin hızını kesmedi.

İsimlerini güvenlik nedeniyle açıklamak istemiyorum ancak bazı iş insanlarına tehdit mesajları gitmeye başladı. Hatta Çayyolu ve Yaşamkent bölgesinde bazı iş yerlerine silahlı saldırılar gerçekleşti.

Hatta bir emlak ofisine yönelik yaşananları aktarayım. Büyük bir firmanın tüm çalışanlarına cep telefonu üzerinden 'zamanınız doluyor' şeklinde tehdit mesajı gönderen Çirkinler grubu, sonrasında korku vermek amacıyla aynı iş yerine 'siyah çelenk' yolladı ve kurşunlama gerçekleştirdi. Polis ve savcılık olayın peşinde.

Bir başka örnek, Ankara’nın önde gelen bir inşaat firmasına yönelik tehdit üzerine, polis firmaya geçici koruma verdi. Bir diğerinde ise Ankara’nın önemli iş insanının sahip olduğu holdinge yönelik tehditler ulaştı.

Halen Ankara’da savcılığa ve polise yapılmış şikayetler var. Tehdit mesajları alan iş insanlarının büyük bölümünün AKP’ye yakın olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Yaşananlar, yavaş yavaş AKP Genel Merkezi’ne de aktarılmaya başlandı.

Öte yandan, Daltonlar’ın, son dönemde yurt dışı telefon hatlarını kullanarak tehdit mesajları göndermeye başladığı emniyet kaynaklarınca ifade ediliyor.

Bu bağlamda, bir önemli bilgi aktarayım. Daltonlar adına gönderildiği ifade edilen bir mesajla, halen aktif siyasette yer alan önemli bir siyasetçinin eşi ve oğlu tehdit edildi. Kendilerinden 'sokağın payı' talep edildi. Savcılık ve polis, duruma el koymuş vaziyetteler."