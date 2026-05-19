Basın meslek örgütlerinden Alican Uludağ için adliye önüne ortak çağrı

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 20 Şubat'ta tutuklanan gazeteci Alican Uludağ, yarın ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Uludağ, Ankara Adliyesi'nde görülecek duruşmaya SEGBİS yöntemiyle bağlanacak.

BASIN ÖRGÜTLERİNDEN TUTUKLU GAZETECİ İÇİN ORTAK ÇAĞRI

Tutukluluğunun 90'ıncı gününde ilk kez hâkim karşısına çıkacak olan DW Türkçe muhabirinin duruşması öncesinde, basın meslek örgütleri tutuklu gazeteciye destek amacıyla saat 11.00'de adliye önüne çağrı yaptı.

"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR"

Basın Konseyi, DİSK Basın-İş, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Gazeteciler Cemiyeti, KESK Haber-Sen ve Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yar verildi:

"Gazetecilere Özgürlük, Gazetecilik Suç Değildir! “Özgür basın olmadan demokrasi olmaz” inancıyla tüm tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması çağrımızı yinelemek, Alican Uludağ’ın Ankara’da hakimin karşısında yüz yüze yargılanmasını talep etmek üzere buluşuyoruz. Basın Meslek örgütleri olarak yapacağımız basın açıklamasına tüm meslektaşlarımızı, halkın haber alma hakkına inanan tüm dostlarımızı bekliyoruz."