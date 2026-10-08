Başakşehir'deki okul saldırganı Rusya'dan videolar izleyip hazırlık yapmış!

İstanbul Başakşehir’de 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut’un hayatını kaybettiği, 7 öğrencinin yaralandığı okul saldırısında soruşturma derinleşiyor. 6 Ekim sabahı Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’na gelen 15 yaşındaki F.M.’nin saldırısının ardından el konulan dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede dikkat çeken bir ayrıntıya ulaşıldı.

RUSYA'DAKİ SALDIRILARI ARAŞTIRMIŞ

Soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemelerde F.M.’nin Rusya’da gerçekleştirilen okul saldırılarını araştırdığı ve bu saldırılara ilişkin dokümanları ayrı klasörler halinde topladığı belirlendi. Dijital materyallerdeki içeriklerin saldırının nasıl planlandığı ve F.M.’nin bu eylemlere yönelik ilgisinin boyutunun ortaya çıkarılması açısından incelendiği öğrenildi.

Bu gelişme, saldırının anlık bir öfke sonucu mu yoksa önceden hazırlanan bir plan doğrultusunda mı gerçekleştirildiği sorusunu da soruşturmanın önemli başlıklarından biri haline getirdi. F.M.’nin herhangi bir kişi, grup ya da oluşumla bağlantısının bulunup bulunmadığı da araştırılıyor.

İKİ BIÇAKLA OKULA GELDİ

F.M.’nin saldırının gerçekleştiği okulun eski öğrencisi olduğu belirlendi. Küçükçekmece Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi’nde 10. sınıfta öğrenim gören 15 yaşındaki F.M., olay sabahı eski okuluna üzerinde kendi okulunun üniformasıyla geldi.

İncelemelere göre F.M., dikkat çekmemek için saldırıda kullandığı iki büyük bıçağı poşet içerisinde taşıdı. Okula girişinin ardından öğrencilerin bulunduğu bölgede saldırıya geçen F.M., yaşları 10 ile 13 arasında değişen 8 öğrenciyi yaraladı.

Yaralanan öğrencilerden 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 7 öğrencinin tedavileri sürerken saldırının ardından okulda iki gün eğitime ara verildi ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iki müfettiş görevlendirildi.

KIZ-ERKEK TARTIŞMASI İDDİASI DOĞRULANMADI

Saldırının ilk saatlerinde olayın kız ve erkek öğrenciler arasındaki bir tartışmadan kaynaklandığı yönünde iddialar gündeme geldi. Ancak soruşturma kapsamında yapılan ilk çalışmalarda F.M. ile hedef aldığı öğrenciler arasında daha önce yaşanmış bir kavga ya da husumet tespit edilmediği öğrenildi.

İstanbul Valisi Davut Gül de saldırganın aynı mahallede yaşadığını ve olay yerine okul kıyafetiyle girdiğini açıklamıştı. Vali Gül, “Saldırıyı yapan aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden bir öğrencimiz. Kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor. Kız öğrenci. Okul kıyafetiyle içeriye giriyor. Çocukları hedef gözetmeden bıçaklıyor” demişti.

Saldırının ardından okulun kadın güvenlik görevlisinin müdahale ederek F.M.’yi etkisiz hale getirdiği ve polis ekiplerine teslim ettiği belirtildi. Olayın ilk tanıklarından bir veli de saldırı anını, “Poşeti açar açmaz kızımın arkadaşını bıçaklamış” sözleriyle anlattı.

“YÜZÜNDE EN UFAK KORKU YOKTU”

Saldırının hemen ardından okula gelen velilerin anlattıkları da soruşturma dosyasına yansıyan dikkat çekici ayrıntılar arasında yer aldı.

Bir veli, güvenlik kulübesinde polis ekiplerine teslim edilen F.M.’nin olay sonrasındaki tavrını şöyle anlattı:

“Veliler kapıda toplanmış öfkeli bir şekilde güvenlik kulübesinde gözetim altına alınan F.M.’nin kendilerine verilmesini istiyordu. ‘Korumayın şu katilleri’ diye bağıranlar vardı. Ancak bu karışıklığa rağmen, yakalandığı andan güvenlik kulübesinde tutulduğu ana kadar katilin yüzünde en ufak bir korku, endişe yoktu.”

Veli, F.M.’nin çevresindekilere karşı tavrını ise şöyle tarif etti:

“Kendine yöneltilen sorulara cevap vermiyor, kulübenin camından başı hafif öne eğik, kaşları çatık şekilde, nefret dolu bakışlarla dışarıdaki insanları seyrediyordu. Yaptığının ve sonuçlarının farkında olduğu görülüyordu. Bakışları, hali, tavrı, korku filmlerindeki seri katil soğukkanlılığını andırıyordu.”

BAŞARILI ÖĞRENCİ, OKUL BAŞKANI SEÇİLMİŞ

Soruşturma sürerken F.M.’nin eğitim hayatına ilişkin bilgiler de dikkat çekti.

F.M.’nin, öğrenim gördüğü Küçükçekmece Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi’ne yüzde 2’lik başarı dilimiyle yerleştiği ve akademik açıdan başarılı bir öğrenci olduğu öğrenildi. F.M.’nin bu eğitim-öğretim yılında okul başkanı seçildiği de belirtildi.

Daha önce ciddi bir disiplin problemi veya saldırgan davranış sergilediğine ilişkin bir kayda rastlanmadığı, okulun rehberlik servislerinde de F.M. hakkında olumsuz bir durum raporlanmadığı aktarıldı.

F.M.’nin ailesinin daha önce dile getirdiği “sosyal anksiyete” iddiası da soruşturma kapsamında ele alınıyor. F.M.’nin daha önce psikolojik destek veya tedavi alıp almadığına ilişkin araştırmanın sürdüğü öğrenildi. Annesinin olayın ardından kızında sosyal anksiyete bozukluğu bulunduğunu söylediği yönündeki bilgi farklı haber kaynaklarında da yer aldı. Ancak uzmanlar, herhangi bir ruhsal bozukluğun tek başına şiddet davranışının nedeni olarak gösterilemeyeceğine dikkat çekti.

SALDIRI ÖNCEDEN PLANLANDI MI?

Soruşturmanın en kritik başlıklarından biri ise F.M.’nin saldırıyı ne zaman ve nasıl planladığı.

Evden iki bıçakla çıkması, eski okulunun üniformasını giymesi ve okul saldırılarına ilişkin dijital içerikleri önceden araştırıp klasörlediğinin belirlenmesi, savcılık ve emniyet ekiplerinin saldırının hazırlık aşamasını ayrıntılı biçimde incelemesine neden oldu.

Öte yandan, F.M.’nin herhangi bir grupla bağlantısının bulunup bulunmadığına ilişkin araştırma devam ediyor. Dijital materyallerdeki içeriklerin kaynağı, ne zaman indirildiği ve saldırıyla doğrudan bağlantısı olup olmadığı da incelemeye alındı.

F.M. VE ANNE-BABASI TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan F.M. ile annesi M.M. ve babası Ş.M., emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.

Üç şüpheli de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başakşehir’deki saldırının ardından okul güvenliğine ilişkin yeni önlemler de gündeme geldi. İstanbul Valisi Davut Gül, okullardaki güvenlik uygulamalarının artırılacağını ve uygun okullarda girişlere kapı tipi metal dedektörleri kurulacağını açıkladı.