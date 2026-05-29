Başakşehir'deki iki katlı iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'deki İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan iki katlı bir yedek parçacıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.

Başakşehir'deki İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan iki katlı bir yedek parça dükkanında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangın, iş yerinde büyük çapta hasara yol açtı.

EKİPLER SANAYİ SİTESİNE SEVK EDİLDİ

Olay, Başakşehir ilçesinde yer alan İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nin 10. Sokak'ında meydana geldi. Sokak üzerinde faaliyet gösteren ve otomobillere yönelik yedek parça satışı yapılan iki katlı bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, HASAR BÜYÜK

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, iki katlı binayı saran alevlere müdahale etti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

Can kaybı ya da yaralanma bilgisine yer verilmeyen olayda, çıkan yangın sebebiyle söz konusu iş yerinde maddi hasar meydana geldi. (AA)

