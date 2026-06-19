Başakşehir'de dehşet: Nişanlısını öldürüp bedenini boş araziye bıraktı

Başakşehir'in Şahintepe Mahallesi İstiklal Caddesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, boş arazide yürüyen bir kişi yerde hareketsiz halde yatan bir kadını fark etti. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDEN BOŞ ARAZİDE BULUNDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, yerde yatan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerde cesedin Sultan Ç.'ye ait olduğu tespit edildi. Yapılan ilk incelemelerde Sultan Ç.'nin kafasına aldığı taş darbesi ile yaşamını yitirdiği belirlendi.

ŞÜPHELİ KAYIP BAŞVURUSUNDAN SONRA YAKALANDI

Öte yandan, bir gün önce Sultan Ç.'den haber alamayan yakınları polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bu sırada Sultan Ç.'nin nişanlısı Vedat Ç.'den şüphelenen yakınları, şüpheliyi polis ekiplerine götürdü. Gözaltına alınan Vedat Ç.'nin sorgusu sürüyor.

CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)