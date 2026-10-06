Başakşehir'de dedektörlü hırsızlar düğün altınlarını böyle buldu!

İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir sitede yaşanan olay, hırsızların kullandığı yöntemleri bir kez daha gözler önüne serdi. Edinilen bilgilere göre, güneş gözlüklü iki kadın şüpheli siteye girerek Abdullah ve Zeynep K. çiftinin dairesini hedef aldı. Maymuncuk kullanarak kapıyı açan şüpheliler evde arama yaptı.

Yaklaşık 40 dakika site bahçesinde oturduktan sonra evine dönen Zeynep K., halının üzerinde gördüğü ayakkabı izlerinden şüphelendi. Evini kontrol eden genç kadın, düğünde takılan ve gizli bir bölmede saklanan yaklaşık 200 gram altın ile alyansların yerinde olmadığını fark etti. Toplamda yarım kiloya yakın altının çalındığı belirlendi.

Sabah'ın haberine göre kapıda herhangi bir zorlama izine rastlanmaması dikkat çekerken, hırsızların yanlarında getirdikleri metal dedektörü ile evdeki değerli eşyaların yerini tespit ettiği değerlendirildi. Olayın ardından polis ekipleri soruşturma başlatırken, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.