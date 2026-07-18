Başakşehir'de 23 yaşındaki genç kadını felç bırakan kazada aileden adalet çağrısı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak felç kalan 23 yaşındaki Zahide Diyar Demirbaş'ın ailesi, düzenledikleri basın açıklamasıyla adalet çağrısında bulundu. Aile, kazaya neden olan sürücünün alkollü ve uyuşturucu etkisinde olduğunu, araçta bulunan iki kişinin ise olayın ardından kaçtığını öne sürdü.

Kaza, 30 Haziran'da saat 22.55 sıralarında Posta Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde misafirlerini uğurladıktan sonra babasını bekleyen Zahide Diyar Demirbaş'a, Barış A. yönetimindeki 34 NPG 872 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan genç kadın kaldırıldığı hastanede birçok ameliyat geçirdi ancak felç kaldı.

"BU BİR KAZA DEĞİL, İHMAL ZİNCİRİYDİ"

Aile adına açıklamayı yapan abla Eda Yıldırım, yaşananların bir trafik kazası olarak değerlendirilemeyeceğini savunarak, sürücünün gün boyunca alkol ve uyuşturucu kullandığını iddia etti. Yıldırım, araçta bulunan beş kişilik grubun tehlikeli araç kullandığını, aşırı hız yaptığını ve bunun güvenlik kameralarına da yansıdığını öne sürdü.

Kazanın yaşandığı sırada kardeşinin evinin önünde misafirlerini uğurladığını belirten Yıldırım, otomobilin yüksek hızla dar sokağa girdiğini, park halindeki araçlara çarptıktan sonra Demirbaş'ın araçların arasında sıkıştığını söyledi. Genç kadının akciğerinin parçalandığını, mesanesinin patladığını ve iç kanama geçirdiğini ifade eden Yıldırım, uzun süren tedaviye rağmen felç kaldığını belirtti.

‘İKİ POŞETTE UYUŞTURUCU HAP, ÜÇÜNCÜSÜNDE TOZ MADDE BULUNUYORDU’

Abla Eda Yıldırım, “Kızımızı hayatta tutmak için uğraş verirken, şüphelinin serbest bırakıldığını öğrendik. Durumu kabullenmedik. Alkol ve uyuşturucu testi istedik. Şahıs, 1.83 promil alkollü çıktı. Avukatlarımız kanalıyla itirazda bulunduk. Tutuklanmasını sağladık. Zaman ilerledikçe sürecin diğer ayrıntılarına odaklandık. Katliama karışan araç, ağır yaralanma olmasına rağmen, olay yeri inceleme ekibi gelmeden, savcılık talimatı beklenmeden, bulunduğu yerden çekilmişti. Araçtaki beş kişiden üçünün kimliği belirlendi. Diğer iki kişi ortada yoktu. İfadelerine başvurulamamıştı. İzlerini kaybettirmişlerdi. Bu iki şahsın tespiti ve yakalanması için girişim başlattık. Onların da uyuşturucu testlerinin yapılması adına talep açtık. Diyar kızımızı yaralayan araç, hemen ilerideki pick-up araca vurdu ve durdu. Ailemizden bir gencimiz, aracın içini incelemek istedi. İçeriden yoğun alkol kokusu geliyordu. Etrafa bakarken şeffaf poşetler gördü. İki poşette uyuşturucu hap, üçüncüsünde toz madde bulunuyordu. Araştırmayı sürdürürken polis geldi ve poşetleri kendilerine vermeleri gerektiğini söyledi." dedi.

Basın açıklamasında konuşan anne Mahide Demirbaş ise kızının yaşadığı acıya dikkat çekerek, "Evladım gözümün önünde eriyor. 'Anne ne zaman yürüyeceğim' diye soruyor. Buna dayanmak çok zor. 23 yıl emek veriyorsunuz, sonra birinin sorumsuzluğu yüzünden hayatı değişiyor. Tek isteğim adalet" dedi. (DHA)