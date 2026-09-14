Baş ağrısı için 5 yıl boyunca kullandı: Böbrek nakli olmak zorunda kaldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Yalçın Arslan, yaklaşık 5 yıl önce şiddetli baş ağrıları nedeniyle düzenli olarak ağrı kesici almaya başladı. 5 ay önce de şiddetli baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle acil servise giden Arslan, böbrek yetmezliği teşhisi aldı.

Böbrek nakli veya diyaliz seçenekleri sunulan Arslan, kadavradan organ nakli için beklemek yerine yakınlarından organ bağışında bulunulmasını talep etti. 18 yıllık eşi Seval Arslan da böbreğini bağışlamayı kabul etti.

Yapılan tetkiklerde Seval Arslan'ın donör olmaya uygun olduğu tespit edildi. 10 gün önce yapılan ameliyatla Seval Arslan'dan alınan böbrek, eşi Yalçın Arslan'a nakledildi ve yeniden sağlığına kavuştu.

"BÖBREK NAKLİ YA DA DİYALİZ OLMAK ÜZERE İKİ SEÇENEK SUNULUYOR"

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, Yalçın Arslan'a canlıdan canlıya böbrek nakli yapıldığını belirterek şöyle dedi:

"Verici olarak eşi tek böbreğini bağışladı. Hikayesinde ilginç bir taraf vardı. Kendisi uzun yıllardan beri baş ağrısı nedeniyle düzenli bir şekilde ağrı kesici kullanmaktaydı. Ağrı kesicilerin uzun dönem kontrolsüz bir şekilde kullanması böbreklere kan akışının azalmasına neden olarak böbrek hastalığı yapmaktadır. Yüksek tansiyonla birlikte uzun dönem ağrı kesici kullanımı böbrek hastalığına neden oldu. Ramazan Bayramı'nda fenalaşarak acil servise başvuruyor. Orada yapılan tetkiklerde böbreklerde yetmezlik olduğu saptanıyor ve böbrek nakli ya da diyaliz olmak üzere iki seçenek sunuluyor."

"EŞİNDEN ALDIĞIMIZ SOL BÖBREĞİ KENDİSİNE NAKLETTİK"

Prof. Dr. Cabir Alan, sözlerine şöyle devam etti:

"İki seçenek sunuluyor ancak ülkemizde organ bağış oranı oldukça düşük olduğu için kendisi kadavra listesine girmeyi kabul etmedi. Doğrudan doğruya yakınlarından organ talebinde bulundu. Eşi bu konuda bize talepte bulundu. Testlerini yaptık ve uygunluk saptanınca eşinden aldığımız sol böbreği kendisine naklettik. Şu anda böbrek değerleri tamamen normale döndü. Kendisini bugün taburcu edeceğiz. Vatandaşlarımızı özellikle ağrı kesici konusunda uyarmak istiyorum. Uzun dönem ve düzenli ağrı kesici kullanımı, eğer alt zeminde kişinin hipertansiyonu, diyabeti varsa mutlaka böbrek yetmezliği ya da böbrek hastalığıyla sonuçlanmaktadır. Bu ilaçları kullanmak zorunda olanların, dönem dönem doktora başvurup böbrek fonksiyonu testlerini yaptırmalarını temenni ediyorum."

"BÖBREĞİNİ VERMEYİ KABUL ETTİ VE NAKİL GERÇEKLEŞTİ"

5 senedir düzenli şekilde baş ağrısı sebebiyle ağrı kesici aldığını söyleyen Yalçın Arslan ise "Son 3-4 ay içinde hekime başvurduğumuzda baş ağrısının sebebinin böbrek yetmezliği olduğu belirlendi. Çok kısa bir sürede de organ nakline karar verdik. Ama kadavradan organ nakli için bekleme süresi uzun olduğu için eşim bu sürede bana destek oldu. Böbreğini vermeyi kabul etti ve nakil gerçekleşti. Organ nakli bekleyen çok sayıda hasta var. İnsanların bu konuda duyarlı olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"İKİMİZ DE ŞU AN ÇOK SAĞLIKLIYIZ"

Seval Arslan ise "Kadavraya başvursak çok uzun bir süre bekleyecektik. Veya diyalize girecekti. Ben de bağış yapmak istedim. 15 gün önce gayet başarılı bir ameliyatımız oldu. İkimiz de şu an çok sağlıklıyız. Buradan seslenmek istiyorum; kimse korkmasın. Toprak altında çürüyeceğinize bir insan sizin gözünüzle görsün, bir insan sizin böbreğinizle yaşasın. Lütfen bağış yapın. Hocalarımıza, ameliyatımızı gerçekleştiren bütün ekibine çok teşekkür ederim" dedi. (DHA)