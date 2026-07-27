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Halk TV Türkiye Bartın'da şaşırtan görüntü! Denizin rengi bir gecede değişti

Bartın'da şaşırtan görüntü! Denizin rengi bir gecede değişti

artın'ın İnkumu sahilinde sağanak ve fırtınanın ardından şaşırtan bir manzara ortaya çıktı. Bartın Irmağı'ndan denize taşınan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi.

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Bartın'da şaşırtan görüntü! Denizin rengi bir gecede değişti

Batı Karadeniz’in önde gelen turizm noktalarından Bartın’ın İnkumu tatil beldesinde, sağanak yağış ve fırtınanın ardından ırmaktan gelen çamurlu su nedeniyle kıyı şeridinde denizin rengi kahverengiye dönüştü.

Kentte iki gün süren yağışların ardından Bartın Irmağı’ndan akan çamurlu su, Boğaz mevkisinden Karadeniz’e ulaştı.

Bu durumun ardından bir gecede denizin bir kısmında belirgin renk değişikliği yaşandı. Maviden kahverengiye dönen deniz yüzeyi, İnkumu Plajı ve çevresinden de net biçimde görüldü.

Bartın'da şaşırtan görüntü! Denizin rengi bir gecede değişti - Resim : 1

ZONGULDAK'TA DA DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

Dün Zonguldak'ta da yağış sonrası derelerden akan çamurlu su nedeniyle denizin bir kısmı kahverengiye büründü.

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Kentte 2 gündür etkili olan yağışın ardından derelerin taşıdığı çamurlu suyun döküldüğü denizin kıyı kesimlerinde kahverengi renk hakim oldu.

Liman ve kıyı kesimlerdeki renk değişimi, kentin birçok noktasından görüldü. (AA)

Bartın'da şaşırtan görüntü! Denizin rengi bir gecede değişti - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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