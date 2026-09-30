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Halk TV Türkiye Bartın'da bir evin deposunda 8 ton titanyum maddesi ele geçirildi

Bartın'da bir evin deposunda 8 ton titanyum maddesi ele geçirildi

Bartın'da bir evin deposunda 8 ton titanyum maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

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Bartın'da bir evin deposunda 8 ton titanyum maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen titanyum maddesinin piyasa değerinin yaklaşık 40 milyon TL olduğu belirtildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Bartın ve Amasra ilçelerinde polis ekipleri tarafından evlere baskınlar yapıldı.

Bartın'da bir evin deposunda 8 ton titanyum maddesi ele geçirildi - Resim : 1

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BASKINDA 8 TON TİTANYUM MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Kent merkezinde A.B.’ye ait evin deposunda yapılan baskında 8 ton titanyum maddesi ele geçirildi. Ekipler, A.B. ile birlikte olayla bağlantısı bulunduğu belirtilen S.Ç. ve H.B.'yi gözaltına aldı.

Bartın'da bir evin deposunda 8 ton titanyum maddesi ele geçirildi - Resim : 3

Depoda ele geçirilen titanyum maddesi, AFAD ve Emniyet Bomba İmha ekiplerince analiz edilerek halk sağlığını tehlikeye atacak bir durumunun olmadığı tespit edildi.

Bartın'da bir evin deposunda 8 ton titanyum maddesi ele geçirildi - Resim : 4

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 40 MİLYON TL

Ele geçirilen titanyum maddesinin piyasa değerinin yaklaşık 40 milyon TL olduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

Bartın'da bir evin deposunda 8 ton titanyum maddesi ele geçirildi - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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