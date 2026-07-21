Bariyerleri parçalayıp dereye uçtu! Kaza kameraya yansıdı

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Pendik’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri aşarak dereye uçtu. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, araç bulunduğu yerden çıkarıldı.

BARİYERLERİ AŞARAK DEREYE DÜŞTÜ

Kaza, saat 15.45 sıralarında Pendik Kurtköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak bariyerleri kırdı ve dereye düştü.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk kontrollerinin ardından kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dereye düşen otomobil ise daha sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak dereye düştüğü anlar yer aldı. (DHA)