Bardaktan boşanırcasına yağacak! MGM 3 bölgede şiddetli sağanağı duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Batı Karadeniz’de Bolu dışında bölge geneli, Orta ve Doğu Karadeniz’de Çorum dışında birçok il, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Adana, Hatay ve Mersin’in kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Diğer bölgelerde havanın az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik göstermemesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın genel olarak kuzey yönlerden, doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgârın güney yönlerden 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. MGM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara’da hava parçalı ve az bulutlu olacak. Çanakkale’de sıcaklık 24, İstanbul’da 23, Kırklareli’nde 26, Sakarya’da 25 derece ölçülecek.

Ege’de az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Afyonkarahisar 19, Denizli 27, İzmir 29, Manisa 27 derece olacak.

Akdeniz’de parçalı ve az bulutlu hava görülecek. Bölgenin orta ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Adana’da 28, Antalya’da 28, Burdur’da 24, Hatay’da 25 derece bekleniyor. Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

İç Anadolu’da hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ankara’da sıcaklık 20, Çankırı’da 20, Eskişehir’de 21, Konya’da 19 derece olacak.

Batı Karadeniz’de Bolu dışında bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bolu 19, Düzce 23, Kastamonu 18, Zonguldak 21 derece olacak. Düzce’de sabah, Kastamonu’da aralıklarla, Zonguldak’ta ise sabah ve akşam saatlerinde sağanak görülecek.

Orta ve Doğu Karadeniz’de Çorum dışında bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Amasya 20, Artvin 14, Samsun 20, Trabzon 17 derece olacak. Amasya ve Samsun’da aralıklı sağanak, Artvin’de sabah ve öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak, Trabzon’da ise sabah ve öğle saatlerinde sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu’da doğu kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Erzurum 14, Kars 14, Malatya 22, Van 18 derece olacak. Erzurum, Kars ve Van’da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu’da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Siirt çevresinde sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Diyarbakır 26, Mardin 24, Siirt 24, Şanlıurfa 27 derece olacak.