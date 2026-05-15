Barajlar doldu taştı: Doğu Anadolu’da 5 barajda su tahliyesi başladı

Küresel ısınma ve kuraklığın etkilerinin hissedildiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu yıl etkili olan kar ve sağanak, bölgedeki 9 baraj için umut oldu. Son 23 yılın en yağışlı sezonunun yaşandığı Van'da Zernek, Koçköprü ve Morgedik barajlarında doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, Sarımehmet Barajı'nda ise su seviyesi yüzde 72 oldu.

Önceki yıllara kıyasla yağışların büyük oranda arttığı Hakkari'de de Dilimli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100, Beyyurdu ve Aslandağ barajlarında yüzde 87 olarak ölçüldü.

Son yıllarda kuraklıktan olumsuz etkilenen ve bu yıl yağışlarla seviyesi yeniden yükselen Muş'taki Alparslan-1 Barajı da maksimum seviyeye ulaştı, Alparslan-2 Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 70 olarak ölçüldü.

SU TAHLİYESİ GERÇEKLEŞTİ

Yıllar sonra tam kapasiteye ulaşan 5 barajda, kapaklar kontrollü açılarak su tahliyesi gerçekleştirildi.

"ENERJİ ARZ TALEBİNE İSTİNADEN ÜRETİM TAM KAPASİTEDE DEVAM ETMEKTE"

Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy, geçen yıla göre bu yıl yağış doluluğun arttığını söyledi. Van'da 3 barajda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığını belirten Aksoy, "105 milyon metreküp depolama hacmine sahip Zernek Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Enerji arz talebine istinaden üretim tam kapasitede devam etmekte. Bu barajımızda son bir haftadan beri herhangi bir risk oluşturmaması amacıyla dolusavak kapaklarımızdan da bir miktar su, sulama amaçlı kanallar üzerinden tahliye ediliyor. Aynı şekilde Koçköprü Barajı'mız da yüzde 100 doluluk oranına ulaşmış durumda. Burada da yine güvenlik amaçlı su tahliye edilmekte. Morgedik Barajı'mız da dolma noktasına geldi. Sarımehmet Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 72 mertebesine ulaştı." dedi.

Hakkari'de hem içme hem de sulama amaçlı kullanılan Dilimli Barajı'nda doluluğun yüzde 100'e ulaştığını anlatan Aksoy, su seviyesi yüzde 87'lerde olan Beyyurdu ve Aslandağ barajlarının da kısa süre içinde maksimum seviyeye ulaşacağını değerlendirdiklerini ifade etti.

"BU SENE BİZİM İÇİN BEREKETLİ BİR YIL"

Benzer durumun Muş'taki Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarında da görüldüğünü dile getiren Aksoy, şu ifadeleri kullandı: