Bankacısına güvendi 14 dakikada bütün birikiminden oldu

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki tarihi Eski Bat Pazarı Çarşısı'nda yarım asra yakın süredir iğne iplikle ekmeğini kazanan 61 yaşındaki yorgancı Ahmet Al, dükkânında müşterilerine kolaylık sağlamak için yeni bir yazar kasa POS cihazı satın aldı. Basit bir cihaz kurulumunun, ömrü boyunca biriktirdiği emeği dakikalar içinde yok edeceğinden habersizdi. Al, cihazı işletmesinde kullanabilmek için sürekli çalıştığı kamu bankasındaki tanıdık görevliyle iletişime geçti.

"BANKAYA GELMENE GEREK YOK, SENİ ARAYACAKLAR"

Banka personelinin "Şubeye kadar gelmene hiç gerek yok, cihazın arkasındaki seri numarasını gönder yeter" demesi üzerine istenen bilgileri ileten Al, işlemlerin başladığı yanıtını aldı. Durumu teyit etmek için personelle yeniden yazışan esnafa, tuzağın kapısını aralayan şu bilgi verildi:

"Abi seni gün içerisinde genel müdürlükten arayacaklar. Ona göre kaldığın yerden işleme devam edeceksin."

Bankadaki görevlisinden bu güvenceyi alan Al, gün içinde çalacak telefonu beklemeye başladı. Akşam saat 17.00 sıralarında çalan telefonun ucundaki ses, tam da bankacının söylediği gibi "Genel müdürlükten kurulum için aradığını" belirtiyordu. Karşıdaki ses son derece nazik, kurumsal ve ikna ediciydi. Cihazın 100 bin liralık çekim limitinin tanımlanacağını söyleyerek esnaftan cep telefonundaki mobil bankacılık uygulamasını açmasını istedi.

"EKRANA BAKMA SADECE 'EVET' DE"

Arayan kişi, kurguladığı senaryoyu adım adım işletti. Ahmet Al'a "İşlem sürecinde hesabının içine girip bakma, ben buradan yazar kasa POS'u programlıyorum" diyerek ekranı kontrol etmesini engelledi ve art arda gelecek onay kodlarını onaylamasını istedi.

İlk gelen mesaja onay verilip ardından bankanın sesli yanıt sistemine de "Evet" denmesiyle birlikte, Al'ın hesabından tek kalemde 100 bin lira uçup gitti. Hemen ardından gelen ikinci onayla 15 bin lira daha çekilerek toplam 115 bin lira, kayıtlarda B.K. adına görünen bir hesaba aktarıldı. Dakikalar içinde üçüncü bir onay mesajının daha ekrana düşmesi üzerine şüphelenen esnaf, "Bu işte bir terslik var" diyerek telefonu kapattı. Ancak 14 dakikalık görüşme, birikimini silip süpürmeye yetti.

"BU PARAYI İĞNEYLE KUYU KAZARAK KAZANIYORUM"

Müşteri hizmetlerini aradığında dolandırıldığını öğrenen Ahmet Al, derhal hesaplarına bloke koydurdu. Soluğu önce banka şubesinde, ardından Cumhuriyet Savcılığı'nda alan Al, adaletin yerini bulmasını ve paranın peşine düşülmesini bekliyor.

Sistemdeki bilgi akışına ve kendisini savunmasız bırakan sürece tepki gösteren 36 yıllık esnaf, yaşadığı çaresizliği şu sözlerle anlattı:

"36 yıllık esnafım, ilk kez böyle bir şey başıma geliyor. Beni arayan kişi o kadar profesyonel, o kadar iyi konuşuyordu ki insanın anlaması mümkün değil. Adamlar 14 dakika içerisinde benim 115 bin liramı çekip aldı. Benim bu tuzağa düşmemdeki en büyük etken, bankadaki portföy yöneticimin bana 'Seni gün içerisinde genel müdürlükten arayacaklar' demesi oldu. Ben bu parayı burada çok zor şartlarda, iğneyle kuyu kazarak kazanıyorum. Emekli bir insanım, bu ayın sonu itibarıyla ödemelerim, borçlarım var. Büyük mağduriyet yaşıyorum. Benden sonraki insanlar bu tuzağa düşmesin. Böyle bir yöntemle karşılaşırlarsa hemen telefonu kapatsınlar; kendi bankalarını, polisi arasınlar, ancak öyle hareket etsinler."