Balkon yıkama kavgası büyüdü, komşular birbirine tuğlalarla saldırdılar! 3 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balkon yıkanırken su sıçratılması nedeniyle başlayan ve karakolda biten husumet, ertesi gün taşlı ve tuğlalı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i kadın 3 kişi yaralanırken, taraflar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

KARAKOLDA BİTEN TARTIŞMA ERTESİ GÜN YENİDEN ALEVLENDİ

Olay, akşam saatlerinde Bağlık Mahallesi 1 No'lu Kayalık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ebru B.'nin ailesi ile İsmail O.'nun ailesi arasında dün balkon yıkama esnasında çevreye su sıçratılması sebebiyle tartışma çıktı. Taraflar karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

Ancak husumet ertesi gün de devam etti. Bugün akşam saatlerinde Ebru B. ile Yunus Emre O. arasında aynı konu yüzünden yeniden sözlü tartışma başladı.

TAŞ VE TUĞLALAR HAVADA UÇUŞTU

Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar kavgaya tutuştu. Ebru B.'nin eşi Mehmet B. ile Yunus Emre O.'nun babası İsmail O.'nun da olaya dahil olmasıyla gerilim tırmandı.

3 KİŞİ YARALANDI, TARAFLAR KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

İki komşu aile birbirlerine taş ve tuğlalar fırlattı. Yaşanan şiddetli arbede sonucunda 1'i kadın olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavga eden tarafları kontrol altına alarak yatıştırdı.

Sağlık ekipleri ise yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Hastanedeki tedavileri tamamlanan yaralılar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)