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Halk TV Türkiye Balkon çöktü, 4. kattan kopan betonlar yola savruldu! Yoldan geçen yaya hastaneye kaldırıldı

Balkon çöktü, 4. kattan kopan betonlar yola savruldu! Yoldan geçen yaya hastaneye kaldırıldı

Bahçelievler’de 6 katlı binanın balkonundan kopan beton parçaları yoldan geçen yurttaşın başına düştü. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, alt kattaki dükkanda da hasar oluştu.

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Balkon çöktü, 4. kattan kopan betonlar yola savruldu! Yoldan geçen yaya hastaneye kaldırıldı

Bahçelievler’de 6 katlı bir binanın 4’üncü katındaki dairenin balkonunda kısmi çökme meydana geldi. Balkondan koparak yola düşen parçalar, o sırada yürüyen bir kişinin başına isabet etti.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Balkondan düşen parçalar nedeniyle binanın girişindeki restoranda da hasar oluştu.

Balkon çöktü, 4. kattan kopan betonlar yola savruldu! Yoldan geçen yaya hastaneye kaldırıldı - Resim : 1

BALKONDAN KOPAN PARÇALAR YAYANIN BAŞINA İSABET ETTİ

Olay, saat 18.00 sıralarında Mahmutbey Caddesi’nde meydana geldi. 6 katlı binanın 4’üncü katındaki dairenin balkonunda bilinmeyen bir nedenle kısmi çökme yaşandı.

Balkondan düşen parçalar, bu sırada yoldan geçen bir kişinin başına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde başından yaralandığı belirlenen 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Balkon çöktü, 4. kattan kopan betonlar yola savruldu! Yoldan geçen yaya hastaneye kaldırıldı - Resim : 3

BİNADA İNCELEME YAPILDI, RESTORANDA HASAR OLUŞTU

Belediye ekipleri, olayın ardından binada inceleme gerçekleştirdi. Balkondan düşen parçalar nedeniyle binanın girişinde bulunan bir restoranda da hasar meydana geldi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bahçelievler Yaralı
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