Balkanlar'ın en büyük köylerinden biriydi şimdi kimse yok! Hayalet köyden çıt çıkmıyor

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İşte hayalet köy: Dereköy

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde bulunan Dereköy, ilçe merkezine yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Bir dönem Balkanlar’ın en büyük köylerinden biri olan Dereköy’ün geçmişi 16’ncı yüzyıla kadar uzanıyor. Piri Reis’in de bahsettiği iki yerleşim yerinden biri olduğu belirtiliyor.