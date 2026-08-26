Balkanlar'ın en büyük köylerinden biriydi şimdi kimse yok! Hayalet köyden çıt çıkmıyor
Bir dönem Balkanlar’ın en büyük yerleşimlerinden biri olan köy, yıllar içinde yaşanan göçlerle sessizliğe büründü. Yaklaşık 250 yıllık terk edilmiş evleriyle dikkat çeken “hayalet köy”, dronla görüntülendi.
Bir dönem Balkanlar’ın en büyük köylerinden biri olarak bilinen yerleşim, yıllar içinde yaşanan göçlerin ardından sessizliğe büründü. Yaklaşık 250 yıllık terk edilmiş evlerin bulunduğu köy, bugün “hayalet köy” görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Geçmişte bölgenin en önemli yerleşimlerinden biri olan köy, yıllar boyunca kalabalık nüfusuyla dikkat çekti. Günümüzde ise eski evleri ve sessiz sokaklarıyla geçmişten izler taşıyor.
Köyde bulunan çok sayıda yapı, köyde yaşamın sona ermesinin ardından zamanla kullanılmaz hale geldi. Taş evler ve eski yapılar, yerleşimin geçmişteki hareketli günlerinden geriye kalan izleri oluşturuyor.
İşte hayalet köy: Dereköy
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde bulunan Dereköy, ilçe merkezine yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Bir dönem Balkanlar’ın en büyük köylerinden biri olan Dereköy’ün geçmişi 16’ncı yüzyıla kadar uzanıyor. Piri Reis’in de bahsettiği iki yerleşim yerinden biri olduğu belirtiliyor.
Dereköy, geçmişte oldukça hareketli bir yaşamın sürdüğü yerleşimlerden biriydi. Köyde 22 kahvehane, 2 sinema ve 3 zeytinyağı imalathanesinin yanı sıra çok sayıda berber, terzi ve bakkal dükkânı bulunuyordu.
Köyde yaşayan Rumlar, 1960-1970 yılları arasında evlerini terk ederek çeşitli ülkelere göç etti. Yaşamın sona ermesiyle birlikte çok sayıda yapı zaman içerisinde harabeye dönüştü.
Yaklaşık 250 yıllık Rum evleri, bugün köye adeta bir “hayalet köy” görünümü kazandırıyor.
'Hayalet köy' olarak bilinen Dereköy, dronla görüntülendi.
Tarihi dokusunu büyük ölçüde koruyan köy, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. (DHA)