Balkanlardan sürü halinde gelip Türkiye'ye girdiler! İstanbul'da da görüldüler

Hava durumu paylaşımlarıyla tanınan Hava Forum isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Balkanlar üzerinden Türkiye'ye doğru hareket eden uzun çekirge kafilesi giriş yaptı.

İLK DURAK İSTANBUL: MEGAKENTE ULAŞTILAR

"Uzun boylu" olarak nitelendirilen bu çekirge türünün İstanbul'a ulaşmış durumda. Hava Forum, sosyal medya üzerinden vatandaşlara seslenerek "Siz de gördünüz mü?" sorusuyla bölgedeki gözlemleri toplamaya devam ediyor.

VATANDAŞLAR NE YAPMALI?

Çekirgelerle karşılaşan vatandaşların hem kendi güvenlikleri hem de doğanın dengesi için dikkat etmesi gereken kurallar şu şekilde sıralandı:

Görürseniz fotoğraf çekip bildirin.

Dokunmayın, zarar vermeyin.

Bitkileri koruyun, gereksiz ilaç kullanmayın.

KOCAELİ ÇEVRESİNDE GÖRÜLDÜ!

Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda, "dev uzun çekirgelerin" görüldüğü aktarıldı.

Bir vatandaşın evinin penceresine kadar gelen dev çekirgeyi fotoğraflaması, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ ÇOK SALDIRGANLAR"

Sosyal medyada çekirgelerler ilgili paylaşımlar yapıldı. Bir kullanıcı, gönderiye "Mahallede en az 100 tane çekirge var videoda seslerini duyacaksınız bu gece evin içine girdi 2 tane bir tanesinin fotoğrafını da ekledim perdede duruyordu", "İstanbul'a dev çekirgeler giriş yapmaya başlamış. 3. sıçramada nereye kadar gidebilir?" şeklinde

yorumlar eklerken, bir diğer kullanıcı da "31 hafta falan önce 4. kata gelen çekirge" diye belirtti.