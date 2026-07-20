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Halk TV Türkiye Balkanlar'dan gelen dev çekirgeler Bursa'ya kadar yayıldı

Balkanlar'dan gelen dev çekirgeler Bursa'ya kadar yayıldı

Balkanlar üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı belirtilen dev çekirgeler, Marmara Bölgesi'ndeki yayılımını sürdürüyor. Edirne, İstanbul ve Kocaeli'nden sonra Bursa'nın farklı ilçelerinde de görülen böcekler, kent sakinlerinin ilgi odağı oldu.

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Balkanlar'dan gelen dev çekirgeler Bursa'ya kadar yayıldı

Balkanlar üzerinden Marmara Bölgesi'ne yayılan dev çekirgeler, Edirne, İstanbul ve Kocaeli'nin ardından Bursa'da da görüldü. İri boyutlarıyla vatandaşların dikkatini çeken çekirgeler, cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, bazı vatandaşlar evlerinden uzaklaştırmak için sirke karışımı gibi doğal yöntemlere başvurdu.

BURSA'DA DA GÖRÜLDÜ

Evlerin balkonlarına, bahçelerine ve duvarlarına konan iri çekirgeler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler kısa sürede ilgi gördü.

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SİRKE KARIŞIMIYLA UZAKLAŞTIRMA ÇABASI

Çekirgeleri evlerinden uzak tutmaya çalışan bazı vatandaşlar ise farklı yöntemler deniyor. Bir vatandaşın beyaz sirke ile suyu karıştırarak hazırladığı karışımı balkon ve pencere önlerine dökmesi anları da cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Dev çekirgelerin bölgedeki varlığına ilişkin incelemeler sürerken, vatandaşlar tedbirli olmaya devam ediyor.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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