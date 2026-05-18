Balıkesir'i fırtına vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü

Soğuk hava dalgası yurdun dört bir yanını sardı. Balıkesir'de etkili olan lodos hayatı felç etti. Ören ve Öğretmenler mahallelerinde deniz taştı, cadde ve sokaklar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Balıkesir'i lodos vurdu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde akşam saatlerinden itibaren lodos etkili oldu. Lodosun hızı, zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaştı.

Fırtınanın etkisiyle Ören ve Öğretmenler mahallelerinde deniz taştı. Taşan su nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Göle dönen yollarda, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Burhaniye Belediyesi ekipleri, deniz taşmasına karşı iş makineleriyle kumdan setler oluşturdu.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son tahminlere göre, ülke genelinde kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak. MGM, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulundu.

Hava sıcaklıklarının ise İç Anadolu ile Karadeniz bölgelerinde 3 ila 5 derece azalması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

