Balıkesir'de kardeşler birbirine girdi: 1'i öldü 1'i yaralandı

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi Işıl Sokak'ta bulunan bir evin bahçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 50 yaşındaki A.O. ile 48 yaşındaki kardeşi Y.T.O. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma, kavgaya dönüştü.

KARDEŞLER ARASINDA BIÇAKLI KAVGA

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki kardeş birbirlerine bıçakla saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR CAN KAYBI, BİR YARALI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Y.T.O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan A.O. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kavgayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. Yetkililer, olayın ayrıntıları ve kavganın çıkış nedenine ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

(AA)