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Halk TV Türkiye Balıkesir'de dev narkotik operasyonu: 37 adreste 20 gözaltı

Balıkesir'de dev narkotik operasyonu: 37 adreste 20 gözaltı

Balıkesir'in Edremit, Burhaniye ve Havran ilçelerinde 94 ekip ve 371 polisin katılımıyla 37 adrese düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalandı; çok sayıda ruhsatsız silah ve 555 sentetik ecza ele geçirildi.

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Balıkesir'de dev narkotik operasyonu: 37 adreste 20 gözaltı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin genel asayiş, narkotik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürüttüğü alan çalışmalarının ardından, Edremit, Burhaniye ve Havran ilçelerindeki önceden belirlenen 37 adrese operasyon düzenlendi. Operasyona 94 ekip ve 371 polis katıldı. Yakalanan 20 şüpheliden 10 yıl, dördünün ise 5 yıla kadar hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

OPERASYON 37 ADRESE DÜZENLENDİ

Edremit’te 28, Burhaniye’de 7 ve Havran’da 2 adreste yapılan aramalarda 3 tabanca, 4 tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 226 adet 9 milimetre ve 24 adet 7,65 milimetre çapında fişek, 555 sentetik ecza, 5 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonun genel asayiş, narkotik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde bulundu.

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20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yakalanan 20 şüpheliden 10’unun 10 yıl, dördünün ise 5 yıla kadar hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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