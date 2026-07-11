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Halk TV Türkiye Balık tutmak istemişti... Çayda kaybolan genç için aramalar üçüncü gününde

Balık tutmak istemişti... Çayda kaybolan genç için aramalar üçüncü gününde

Şırnak'ta balık avlamak için girdiği çayda akıntıya kapılarak kaybolan 25 yaşındaki Erkan S.'yi arama çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor. Çok sayıda ekip, çay ve çevresinde geniş çaplı arama faaliyetlerini sürdürüyor.

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Balık tutmak istemişti... Çayda kaybolan genç için aramalar üçüncü gününde

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde akıntıya kapılarak gözden kaybolan Erkan S.'yi bulmak için başlatılan arama çalışmaları üçüncü gününe girdi. Su altı teknolojilerinin kullanıldığı çalışmalarda şu ana kadar herhangi bir ize ulaşılamadı.

Olay, Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü Komato mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, balık avlamak amacıyla Habur-2 Çayı'na giren 25 yaşındaki Erkan S., kuvvetli akıntıya kapılarak kısa sürede gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve çeşitli arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Balık tutmak istemişti... Çayda kaybolan genç için aramalar üçüncü gününde - Resim : 1

ÇOK SAYIDA EKİP ARIYOR

Kayıp genci bulmak için yürütülen çalışmalarda Şırnak AFAD'a bağlı 3 araç, 5 personel, bir arama-kurtarma botu, su üstü dronu ve su altı dronu görev yapıyor. Çalışmalara ayrıca Cizre Belediyesi İtfaiyesi'nden dalgıç ekipleri, Bitlis'in Tatvan ilçesinden Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği personeli ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi de destek veriyor.

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Ekiplerin çay yatağı ve çevresinde sürdürdüğü yoğun arama çalışmalarına rağmen Erkan S.'ye ait henüz herhangi bir ize rastlanmadı. Bölgede arama faaliyetleri üçüncü gününde de aralıksız devam ediyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Şırnak AFAD
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