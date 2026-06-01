Halk TV Türkiye Balık tutarken kayalıklara düştü: Mahsur kaldı!

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, 64 yaşındaki Yaşar Y., balık tutarken kayalıklara düştü. Kayalıkların arasında mahsur kalan Yaşar Y.'nin yardımına ekipler ve teknedeki balıkçılar koştu.

Olay, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana geldi. 64 yaşındaki Yaşar Y., balık tutarken kayalıklara düşerek mahsur kaldı. Kayalıklarda mahsur kalan Yaşar Y. ekipler ve teknedeki balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Sabah saatlerinde saat 06.00 sıralarında gerçekleşen olayda Yaşar Y., Kozlu ilçesi Ilıksu bölgesinde arkadaşıyla beraber balık tutmak isteyerek kayalıklara çıktı.

Ardından Yaşar Y., dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BALIKÇI TEKNESİNE ALINDI

Kayalıkların deniz seviyesine yakın bir bölümünde mahsur kalan Yaşar Y. için itfaiye ve AFAD ekipleri çalışma başlattı, öte yandan o sırada bölgeden geçen bir balıkçı teknesinden de yardım istendi. Tekneye alınan Yaşar Y., Kozlu Limanı’ndan karaya çıkarıldı.

Daha sonra ambulans ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne götürülen Yaşar Y.'nin kolunun kırıldığı öğrenildi, tedavisi ise hâlâ devam ediyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Zonguldak Balık Deniz Kayıp
