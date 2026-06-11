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Balık tutarken denize düştü: Hayatını kaybetti

Zonguldak’ta balık tutarken kayalıklardan denize düşen 67 yaşındaki İsa Uysal yaşamını yitirdi.

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Balık tutarken denize düştü: Hayatını kaybetti

Zonguldak’ta balık tutarken dengesini kaybederek kayalıklardan denize düşen 67 yaşındaki İsa Uysal yaşamını yitirdi.

Olay, kent merkezi Yayla Mahallesi Fener Caddesi üzerinde yaşandı. Balık tutan 67 yaşındaki İsa Uysal, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek kayalıklardan denize düştü.

Balık tutarken denize düştü: Hayatını kaybetti - Resim : 1

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EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Bölgeye gelen ekipler, İsa Uysal’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Sahil güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarılan Uysal’ın cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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