Balık tezgahları şenlendi her çeşit dizildi: Tanesi 30 liraya düştü

Ordu'da av yasağının sona ermesiyle birlikte denize açılan balıkçıların ağları doldu. Günün erken saatlerinde kıyıya ulaşan balıkçıların kentin farklı limanlarına getirdiği balıklar, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde satılıyor.

Perşembe ilçesindeki balık tezgahlarında satışa sunulan palamutlar, büyüklüklerine göre 30 ila 100 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Palamut, vatandaşların bu sezon en fazla rağbet gösterdiği balıkların başında geliyor.

Sezonun ilk gününe göre palamut fiyatlarının düştüğünü söyleyen balıkçı Tarık Arslantürk, "Şu anda palamudun boyuna göre tanesi 30 ila 100 lira arasında satışa sunuluyor." dedi.

"PALAMUT BAŞTA OLMAK ÜZERE ÇEŞİTLERİMİZ OLDUKÇA BOL"

Kemal Özbek ise fiyatların uygun olduğunu belirterek, "Sezon çok şükür bereketli başladı. Palamut başta olmak üzere çeşitlerimiz oldukça bol. Bu sezon Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanıyor. Bunun yanı sıra bol miktarda mezgit ve istavrit avlanıyor. İnşallah vatandaşlarımız bol bol balık tüketebilecek. Özellikle geçen sezon palamut çok az avlanmıştı. Vatandaş palamudu özlemiş​​​​​​​. İlk tercih ettiği balıkların başında palamut geliyor." ifadelerini kullandı.

"TEZGAHLARDA HER ÇEŞİT BALIK VAR"

Kadir Çelik de ilgiden memnun olduklarını, tezgahların adeta şenlendiğini dile getirdi.

Tezgahlardaki balıklardan tercihini palamuttan yana kullanan Ümit Öztürk ise, "Balığı çok özledik, özellikle palamudu. Tezgahlarda her çeşit balık var. Benim tercihim palamut oldu ve üç adet satın aldım. Fiyatlar da gayet uygun." dedi. (AA)