Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında gelişme: Görüntüleri sattığı öne sürülen şüpheli de gözaltında

İstanbul-Bakırköy'de bir güzellik merkezinde kadınların bilgisi ve rızası dışında gizli kameralarla mahrem görüntülerinin kaydedildiği ve bu görüntülerin dijital platformlarda para karşılığında satıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma genişletildi.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ağustos Cuma günü emniyete başvuran 4 kadının ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kadınlar, Zuhuratbaba Mahallesi'ndeki güzellik merkezinin soyunma ve işlem yapılan bölümlerine gizli kameralar yerleştirildiğini, kendilerinden habersiz kaydedilen görüntülerin ise dijital platformlarda ücret karşılığında satıldığını belirtti.

GÜZELLİK MERKEZİNE OPERASYON

İhbar üzerine güzellik merkezine operasyon düzenleyen polis ekipleri, iş yerinde arama yaptı. Aramalarda aktif durumda 1 gizli kamera düzeneği tespit edildi. Daha önce söküldüğü belirlenen 6 kamera cihazı ile çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Soruşturma kapsamında iş yeri yetkilisi F.Ö. güzellik merkezinde, kamera ve güvenlik sistemlerinin kurulumunu yaptığı belirlenen E.S.C. ise Kağıthane'de gözaltına alındı.

ÜÇÜNCÜ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polisin soruşturmayı genişletmesiyle, gizli kameralarla elde edildiği belirtilen mahrem görüntülerin dijital platformlarda yayılması ve satılmasıyla bağlantılı olduğu tespit edilen A.Ç. (30) de takibe alındı.

A.Ç., 29 Ağustos Cumartesi günü Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iş yeri yetkilisi F.Ö. ile kamera sistemlerinin kurulumunu yaptığı belirlenen E.S.C., “kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi” ve “özel hayatın gizliliğinin ihlali” suçlarından 29 Ağustos'ta sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Görüntülerin internet üzerinden yayılması ve satışıyla bağlantılı olduğu belirlenen A.Ç.'nin ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Soruşturmanın, güzellik merkezinde kaydedildiği değerlendirilen görüntülerin kimler tarafından elde edildiği ve hangi dijital platformlar üzerinden yayıldığına ilişkin sürdüğü öğrenildi. (DHA)