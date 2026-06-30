Bakırköy'de oto galeriye kurşun yağdırdı

İstanbul Bakırköy'de bir oto galeriye, otomobille gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan olay yerinden kaçarken, galeride bulunan lüks araçlarda hasar oluştu.

ŞENLİKKÖY MAHALLESİ'NDE HAREKETLİ DAKİKALAR

Bakırköy ilçesindeki Şenlikköy Mahallesi'nde yer alan bir oto galeri, silahlı bir saldırganın hedefi oldu. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, otomobille galerinin önüne geldi.

PEŞ PEŞE ATEŞ EDEREK KAÇTI

Şüpheli şahıs, yanındaki silahla oto galeriye doğru art arda ateş açtı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, eyleminin hemen ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri, kaçan zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

LÜKS ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

Gerçekleştirilen silahlı saldırıda, sıkılan kurşunlar oto galeri binasına isabet etti. İsabet eden kurşunlar nedeniyle galeride bulunan lüks araçlarda maddi hasar oluştu.