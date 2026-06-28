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Halk TV Türkiye Bakırköy'de korkutan görüntü! Binlerce ölü balık kıyıya vurdu!

Bakırköy'de korkutan görüntü! Binlerce ölü balık kıyıya vurdu!

Bakırköy'de dere yatağında binlerce ölü balık kıyıya vurdu. AFAD ölüm nedenini belirlemek için sudan numune alarak inceleme başlattı.

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İstanbul’un Bakırköy ilçesinde sahile bağlanan bir dere yatağında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı binlerce balık ölerek kıyıya vurdu.

Çevrede tedirginlik yaratan toplu balık ölümlerinin ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Bakırköy'de korkutan görüntü! Binlerce ölü balık kıyıya vurdu! - Resim : 1

EKİPLER BÖLGEYİ ABLUKAYA ALDI: SUDAN NUMUNE ALINDI

Kennedy Caddesi Taş İskele mevkisinde sahilde binlerce ölü balık gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri sevk edildi.

Çevreye emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemleri alan AFAD ekipleri, balıkların ölüm nedenini kesin olarak belirleyebilmek amacıyla sudan numune aldı. Alınan örnekler, analiz edilmek üzere laboratuvara götürüldü.

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"İSKİ ÇALIŞMASI SONRASI SU SEVİYESİ DÜŞTÜ" İDDİASI

Yaratan çevre felaketiyle ilgili dikkat çeken bir iddia da ortaya atıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) bölgede yaklaşık 4 gündür atık su ile yağmur suyu temizlik ve onarım çalışması yürüttüğü öğrenildi.

Denizle bağlantısı bulunan deredeki bu çalışmalar nedeniyle su seviyesinin ciddi şekilde düştüğü görülürken, balıkların da akşam saatlerinde kıyıya vurmaya başladığı öne sürüldü.

Olayla ilgili çok yönlü inceleme devam ediyor. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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