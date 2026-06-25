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Halk TV Türkiye Bakırköy'de iki araç çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Bakırköy'de iki araç çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Bakırköy'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada biri takla atan, diğeri bariyerlere savrulan araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Bakırköy'de iki araç çarpıştı: 5 kişi yaralandı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yeşilköy Mahallesi Yeni Havalimanı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sahil yolu yönünde ilerleyen M.A. yönetimindeki 34 DF 0710 plakalı hafif ticari araç, Küçükçekmece Yolu ayrımına girmeye çalışan 34 EH 7721 plakalı otomobille çarpıştı.

Bakırköy'de iki araç çarpıştı: 5 kişi yaralandı - Resim : 1

Çarpışmanın etkisiyle otomobil bariyerlere savrulurken, hafif ticari araç ise takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan kişileri bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 5 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, ekipler tarafından yol temizliği yapıldı. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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