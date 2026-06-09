Bakırköy'de ağabey kardeşini vurdu

Bakırköy'ün Basınköy Mahallesi Atayurt Caddesi'nde bulunan bir villada ikamet eden Özkan K. ile kardeşi Hikmet K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

AĞABEY KARDEŞİNİ VURDU

Kavgayı büyüten Özkan K., yanında bulunduğu silahla kardeşi Hikmet K.'ya ateş etti. Kasık bölgesinden vurulan Hikmet K., olay yerinde yardım isteyerek komşusu Tarık Ö.'den destek istedi. Yaralı, komşusu Tarık Ö. tarafından Küçükçekmece'deki bir özel hastaneye götürüldü.

YARALININ DURUMU VE GÖZALTI

Hastanede tedavi altına alınan Hikmet K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Özkan K.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler ve konuya ilişkin çalışmaları sürüyor.

(AA)