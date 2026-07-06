Bakanlıkların sözleri havada kaldı, AYM 'ihlal yok' dedi: HPV aşısı yine maddi güce endekslendi!

İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede yapılan bilimsel çalışmalarla rahim ağzı kanserini önlemedeki başarısı defalarca kanıtlanan HPV aşısına, Anayasa Mahkemesi (AYM), SGK tarafından karşılanmamasında hak ihlali olmadığına karar verdi.

Böylelikle dünya genelinde yaklaşık 148 ülkede vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılan bu hayati aşıya erişim, yüksek mahkemenin son kararıyla birlikte tamamen bireylerin kendi maddi gücüne bırakılmış oldu.

Ancak hukukçular, AYM’nin bu kararına rağmen vatandaşların yerel mahkemelerde açtığı "ücret iadesi" davalarını kazanmaya devam edebileceğini vurguluyor.

BAKANLIKLARIN ÜST ÜSTE GELEN VAATLERİ RAFTA KALDI

AKP'nin bir önceki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kasım 2022'de HPV aşısının ulusal aşı programına alınacağına dair kamuoyuna söz vermiş ve aşının uygulanmasıyla ilgili bir çekincelerinin olmadığını, belirli bir yaş grubunu hedefleyen aşı programı planladıklarını açıklamıştı.

Ancak aradan geçen sürede bu söz tutulmadı ve HPV aşısı hala ulusal aşı takvimine programına dahil edilmedi.

BAKAN MEMİŞOĞLU DA "2025 SONU ÜCRETSİZ OLACAK" VAADİNDE BULUNMUŞTU

Fahrettin Koca'nın ardından göreve gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Haziran 2025'te katıldığı bir TRT Haber yayınında ücretsiz aşı sözünü yinelemişti.

Bakan Memişoğlu, aşının 2025 yıl sonu itibarıyla ücretsiz uygulanmaya başlanacağını belirterek, "2025'in sonunda, 13 yaşındaki bütün çocuklarımıza HPV aşısını yapabilir hale geleceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Memişoğlu ayrıca, 15 yaş üzerindeki kişilerin de talep etmesi halinde aşı takvimine dahil edileceğini de açıklamıştı.

Fakat bakanlığın verdiği sözler havada kaldı, taahhüt edilen 2025 yıl sonu hedefi aşılmasına rağmen bir adım atılmadığı gibi hukuki süreçten de dar gelirli vatandaşları üzen bir karar geldi.

Hem bakanların geçmiş dönemde verdiği sözlerin taahhüt edilen takvimlere rağmen tutulmaması hem de devletin aşıyı doğrudan karşılamasını zorunlu kılacak anayasal bir adımın AYM tarafından "ihlal yok" denilerek geri çevrilmesi tepki topladı.