Bakanlıkların hedefinde bu kez sokak köpekleri var: 81 ile müfettiş gönderiliyor

İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, sokak köpeklerine yönelik yürütülen çalışmaların denetlenmesi için kapsamlı bir inceleme başlatıyor. İki bakanlık tarafından 81 ile gönderilecek müfettişler, eylül ayı boyunca sahada denetim gerçekleştirecek.

Denetim kapsamında valilikler, büyükşehir belediyeleri, il ve ilçe belediyeleri ile il özel idarelerinin uygulamaları yerinde incelenecek. Ekipler, ilgili mevzuata uyulup uyulmadığını kontrol ederken, sahada yaşanan sorunlar ve uygulamalardaki aksaklıkları da raporlayacak.

SAHADAKİ UYGULAMALAR TEK TEK İNCELENECEK

Müfettişlerin illerde yapacağı çalışmaların ardından hazırlanan raporlar Ankara'ya gönderilecek. Denetimlerde özellikle görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen ya da mevzuata aykırı uygulamalarda bulunan yerel yönetimlerin tespit edilmesi amaçlanıyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bakanlıkların oluşturduğu ortak denetim mekanizmasıyla yalnızca belediyelerin çalışmaları değil sürecin il genelindeki uygulanış biçimi de mercek altına alınacak. Sahadan gelen bildirimler de incelemelerde dikkate alınacak.

"2026 SONUNA KADAR TAMAMI TOPLANACAK" AÇIKLAMASI YAPILMIŞTI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, daha önce yaptığı açıklamada sokaklarda bulunan köpeklerin tamamının 2026 yılı sonuna kadar toplanacağını belirtmiş ve çalışmaların yüzde 97 seviyesinde tamamlandığını açıklamıştı.

Sokak hayvanlarına yönelik uygulamalar ise hayvan hakları savunucularının tepkilerine neden oluyor. Hayvanların toplandığı barınakların kapasitesi ve koşulları konusunda eleştiriler gündeme gelirken, bazı barınaklardaki hayvanların yeterli beslenemediği ve kötü koşullarda tutulduğu yönündeki iddialar da kamuoyuna yansımıştı.

Yeni denetim süreciyle birlikte 81 ildeki uygulamaların ne durumda olduğu, yerel yönetimlerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği ve mevzuata aykırı işlemlerin bulunup bulunmadığı ortaya konulacak.

Müfettişlerin eylül ayı boyunca gerçekleştireceği incelemelerin ardından hazırlanacak raporların, sokak köpeklerine yönelik uygulamaların bundan sonraki seyrinde belirleyici olması bekleniyor.