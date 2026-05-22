Bakanlıklarda üst düzey atamalar: Resmî Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre birçok bakanlık ve kamu kurumunda görevden almalar ve yeni atamalar gerçekleştirildi.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI'NDA YEDİ İSİM GÖREVDEN ALINDI

Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Haluk Şahin Yazgı, Yüksek Fen Kurulu Üyesi Atilla Ünal, Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Laloğlu, Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik, Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu, Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Alacatlı ve Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir görevlerinden alındı. Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı'na ise Semih İlker Sanaç atandı.

ENERJİ VE KÜLTÜR BAKANLIKLARINDA DEĞİŞİKLİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcıları Murat Hardalaç ve Erdoğan Sert ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Hakkı Tok görevden alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ise Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Kürşat Bozkurt atandı.

KOSGEB, ÇAYKUR VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

KOSGEB'de Başkan Yardımcılıklarına Selim Serkan Ercan ve İmran Gezinti, I. Hukuk Müşavirliği'ne Mustafa Genç atandı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğü'ne Ali Kağanoğlu, Diyarbakır Pazarlama Bölge Müdürlüğü'ne Fatma Musluoğlu getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor görevden alınırken, yerine Çağlar Tabak atandı.