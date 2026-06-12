Bakanlık 'yüzde 100 vize' vaat eden 6 şirkete "Dur" dedi

Yurt dışına seyahat etmek isteyenlerin vize randevusu alma sürecinde karşılaştığı zorluklar gündemdeki yerini korurken, vize aracılık hizmeti sunan firmaların internet üzerindeki ilanları mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltıcı nitelikte reklam yayımladığı belirlenen altı vize aracı firması hakkında tedbiren durdurma kararı verdi.

İşte vize randevu süreçlerinde yaşanan son gelişmelere ve alınan kararın detaylarına ilişkin merak edilenler:

VİZE FİRMALARINA YÖNELİK İNCELEME NASIL BAŞLADI?

Vize randevu hizmeti sunan bazı aracı kuruluşların, internet ortamında tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yaptığına dair iddialar kamuoyuna yansımıştı. Bu iddialar ve başvurular üzerine, Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu harekete geçti. Kurul, adı geçen altı vize aracılık firması hakkında re’sen inceleme başlattı.

CEZAYA KONU OLAN "YÜZDE 100 GARANTİ" VE BENZERİ VAATLER NELER?

11 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen 370 sayılı Reklam Kurulu toplantısında, incelemeye alınan altı şirkete ait dosyalar detaylı bir şekilde değerlendirildi. Yapılan incelemelerde, firmaların reklamlarında tüketicilere yönelik şu taahhütlerde bulunduğu tespit edildi:

- Vize randevu garantisi

- Vize garantisi

- Hızlı başvuru

- Kesintisiz destek

- Garanti çözüm

- Yüzde 100 onay garantisi

- Hızlı sonuç garantisi

Kurul, tüketiciler üzerinde kesinlik algısı yaratan ve yanıltıcı olabilecek bu tür ifadelerin reklam mevzuatına aykırı olduğuna hükmetti.

REKLAMLARA 3 AY TEDBİREN DURDURMA CEZASI VERİLDİ

Yapılan değerlendirmelerin sonucunda Reklam Kurulu, söz konusu aldatıcı reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Karar doğrultusunda, belirlenen altı firmanın ilgili tanıtım ve reklam faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

İnceleme sürecinin tamamen sonuçlanmasının ardından, Reklam Kurulu tarafından bu dosyalara ilişkin nihai karar verilecek ve kamuoyuyla paylaşılacak.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARA KARŞI DENETİM

Ticaret Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, tüketicilerin haklarını korumaya yönelik adımların devam edeceği bildirildi. Bakanlık, her türlü mecrada tüketicileri aldatmaya yönelik ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı yürüttüğü inceleme ile denetim faaliyetlerini aralıksız sürdüreceğini belirtti.