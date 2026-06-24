Bakanlık 'toplu sünnet' şöleni için Bilgi Üniversitesi'ni seçti

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni'nin bu yılki adresi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararla İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü oldu.

Etkinlik kapsamında sünnet olacak çocuklar ve aileleri ilk olarak Taksim Meydanı'nda bir araya geldi. Nostaljik otomobiller, minibüsler ve motosiklet gruplarının oluşturduğu konvoy, motorlu polis ekipleri eşliğinde şehir turu gerçekleştirdi.

BİLGİ ÖĞRENCİ DAYANIŞMASI'NDAN TEPKİ

Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin dayanışma grubu ise yapılan etkinliğin üniversite kültürü ile alakasız olması nedeniyle kampüs alanının işgal edildiğini belirtti:

"Bugün okulumuzun orta yerine kurulan devasa "Sünnet Şöleni" sahnesi, üniversite kültürüyle uzaktan yakından bağı olmayan organizasyonların nasıl yaşam alanlarımızı işgal ettiğini gösteriyor. Bizler bunu kabul etmiyor, üniversitemizin kimliğine ve geleceğine sahip çıkıyoruz."

Açıklamada, “Kampüs; dayanıştığımız, haftalarca emek vererek kendi sahnelerimizi ve festivallerimizi kendi çabamızla var ettiğimiz yerdir” ve şu ifadeler kullanıldı:

“Kampüsler; kurumların dilediğinde şovlarını veya organizasyonlarını yapabileceği sıradan kiralık mekânlar veya etkinlik alanları değildir. Üniversite, öğrencilerin nefes aldığı bir arada yaşama alanıdır. Bilgi öğrencileri olarak, kampüsümüzün kimliğinden uzaklaştırılarak bu şekilde kullanılmasına sessiz kalmıyoruz.”

Haber fotoğrafı: Gazete Pencere